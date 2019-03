L'Ajax humilie le Real Madrid et signe un exploit historique !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Stade Santiago Bernabeu

Ajax bat Real Madrid : 4 à 1 (1-2 à l'aller, 5-3 sur les deux matches)

Buts : Asensio (70e) pour le Real Madrid; Ziyech (7e), Neres (18e), Tadic (62e), Schone (72e) pour l'Ajax Amsterdam

Expulsion : Nacho (Real Madrid) à la 90e+3

Après un match incroyable, l'Ajax Amsterdam a infligé une défaite historique en Ligue des champions au Real Madrid (1-4) et s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Ce mardi soir, le triple tenant du titre en C1 est non seulement éliminé de la Ligue des champions, mais en plus les Merengue ont été humiliés par une incroyable équipe néerlandaise. Amsterdam était venu pour gagner à Santiago-Bernabeu et le club des Pays-Bas a fait exploser une formation madrilène qui vient d'enchaîner une troisième défaite consécutive en une semaine devants ses supporters. Tout a vite tourné au cauchemar pour le Real Madrid, puisqu'après 18 minutes, l'Ajax menait 2-0, avant que Lucas Vazquez, puis Vinicius sortent sur blessure. Et en bonus, le club espagnol touchait deux fois du bois toujours durant cette première période.

Alors que l'on attendait un réveil de Madrid après la pause, c'est Amsterdam qui corsait l'addition par Tadic (0-3, 62e). Asensio permettait à la Maison Blanche de reprendre un tout petit espoir (1-3, 70e), mais deux minutes plus tard, l'Ajax assommait définitivement la formation de Solari grâce à Schone (1-4, 72e). La fin de match était spectaculaire, le Real Madrid tentant de réussir une impossible remontada, tandis que les joueurs de Ten Hag ne cédaient pas à la panique et se procuraient même quelques occasions pour ridiculiser un peu plus les Merengue. Le score en restait là, le Real Madrid encaissant la plus lourde défaite de son histoire européenne à domicile, tandis que l'Ajax Amsterdam continuera sa route.