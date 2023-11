Griezmann regarde Mbappé et Haaland dans les yeux

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Auteur d’un doublé avec l’Atlético de Madrid contre le Celtic Glasgow mardi soir en Ligue des Champions, Antoine Griezmann réalise un début de saison sensationnel sous les couleurs des Colchoneros.

Auteur de 11 buts depuis le début de la saison, Antoine Griezmann monte en puissance et c’est une excellente nouvelle pour l’Equipe de France à quelques mois de l’Euro 2024. Mardi soir, le n°7 des Bleus a livré une prestation éblouissante contre le Celtic Glasgow avec un doublé dont un but magnifique en pleine acrobatie. Du haut de ses 32 ans, l’international français retrouve peu à peu son meilleur niveau, celui qui en avait fait l’un des meilleurs joueurs du monde il y a quelques années. Seulement classé 21e au Ballon d’Or 2023, le natif de Mâcon tient à prouver qu’il en a encore sous la semelle et le moins que l’on puisse dire, c’est que son retour à l’Atlético de Madrid lui a fait le plus grand bien après un passage totalement raté du côté du FC Barcelone.

🎶 Que lo bueno y lo que importa está en los 𝗯𝗲𝘀𝗼𝘀.



Y eso es lo que 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿𝗼. pic.twitter.com/aKWShyWjTd — Atlético de Madrid (@Atleti) November 7, 2023

Après la rencontre face au Celtic Glasgow, Antoine Griezmann a fait référence à sa déclaration d’il y a quelques années, lorsqu’il estimait être à la table de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. Avec de telles prestations, « Grizou » a bien conscience de s’inviter cette fois à celle de Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Jude Bellingham pour son plus grand plaisir. « Je suis en pleine confiance. Je profite énormément d’être ici donc il faut continuer » savoure Antoine Griezmann sur Canal + avant de poursuivre.

Antoine Griezmann au top de sa forme, il savoure

« C’est une position où tu dois voler des ballons, passer, arriver dans la surface… Mais moi, que je joue au milieu, attaquant ou en dix, j’essaye de faire ce qu’il faut faire à cette position. J’apprends beaucoup en regardant du foot à la télé et je fais ce qu’il faut pour le club et pour le Cholo. Il faut apprendre. Voir ce que font les autres joueurs. En Liga il y a beaucoup de milieux et j’apprends d’eux. Je suis à ma table en ce moment, je profite et que les gens viennent (sourire) » s’amuse Antoine Griezmann, qui sait que tout n’a pas été rose pour lui ces dernières années et qui profite pleinement de la période actuelle. Espérons pour l’Equipe de France que cela dure car avec un Griezmann à ce niveau, les Bleus seront redoutables et Didier Deschamps en a bien conscience.