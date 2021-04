Eur : Mbappé colle une grosse pression à Benzema

Dans : Ligue des Champions.

En signant un doublé ce mercredi soir contre le Bayern Munich, Kylian Mbappé revient sur Karim Benzema au classement des buteurs français en phase finale de la Ligue des champions.

Critiqué la semaine passée pour ses performances avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a répondu sous le maillot du PSG. En signant un doublé lors du quart de finale aller de la Ligue des champions face au Bayern Munich, l’attaquant tricolore a confirmé qu’il était déjà un des grands hommes de cette édition 2020-2021 de la C1. Avec 5 buts marqués au total lors des deux déplacements du Paris Saint-Germain au Camp Nou et à l’Allianz Arena, Kylian Mbappé enflamme encore toute l’Europe. Et avec ces deux buts en Allemagne, ce qui porte son score à 13 buts en Ligue des champions, Kylian Mbappé passe devant Thierry Henry (12 buts) et il revient à six longueurs de Karim Benzema (19 buts), lequel est toujours en course avec le Real Madrid. Mais tandis que KB9 est âgé de 33 ans, Kylian Mbappé n’a lui que 22 ans et celui qui a été élu homme du match risque de fixer à un niveau incroyable la barre pour les buteurs français en phase finale de la Ligue des champions.