La Ligue des Champions est la compétition que tous les clubs européens rêvent de remporter. En France, seul l'OM a été capable de réaliser cet exploit, en 1993. Mais d'après une intelligence artificielle (IA), l'OL et le PSG vont également rejoindre les Marseillais dans (très) longtemps.

Depuis quelques années, les IA tentent de prédire l'avenir du football. L'une d'entre elles a ainsi pronostiqué les 80 prochains vainqueurs de la coupe aux grandes oreilles grâce à un algorithme. L'édition en cours sera donc remportée par le FC Barcelone. Le PSG va donc s'arrêter aux portes du dernier carré. Mais les Parisiens vont enfin pouvoir soulever le trophée, en 2033. Le club de la capitale va également remporter trois coupes supplémentaires d'après cette IA, en 2070, 2072, et surtout en 2093, soit 100 ans après le titre du rival phocéen. Pour l'OL, un succès sera également au rendez-vous. Mais il va falloir patienter car la première Ligue des Champions des Gones devrait tomber en 2071. Pas de présence de l'OM, Monaco, Rennes ou de l'OGC Nice.

Les prédictions étranges de l'IA en C1

Outre les clubs français, il y a quelques victoires assez étonnantes, notamment celles de Malmö en 2056, du Ferencvaros en 2057 ou encore le Sheriff Tiraspol en 2086. Encore une fois, le club le plus titré est et restera le Real Madrid, avec 9 nouvelles victoires au compteur, dont 5 consécutives entre 2094 et 2098. Manchester City remportera 5 fois la C1, contre 4 fois pour le Barça. À noter qu'Arsenal ne va toujours pas y arriver dans cette compétition, contrairement aux Spurs, champions en 2034. Néanmoins, l'algorithme de l'IA semble ne pas être à jour puisqu'elle prédit une victoire de Manchester United la saison prochaine. Cependant, les Red Devils sont éliminés de la Coupe d'Europe cette saison et sont à la sixième place de la Premier League, avec 11 points de retard sur le top 4, à 11 journées de la fin du championnat anglais. Leur présence en Ligue des Champions est quasiment impossible.