Clément Turpin s'est fait plein d'ennemis au Real Madrid

Par Claude Dautel

L'arbitre français numéro 1 officiait mardi soir lors du match Naples-Madrid. En sifflant un penalty pour le club italien, après avoir été alerté par la VAR, Clément Turpin a mis en furie pas mal de monde.

Le Real Madrid s'est imposé (2-3) en déplacement à Naples, mais l'équipe de Carlo Ancelotti a eu très chaud. Et si les Merengue ne s'étaient finalement pas imposés, nul doute que le penalty accordé aux Italiens, suite à une main involontaire de Nacho, aurait fait énormément de bruit. Sur l'action, Clément Turpin n'avait rien vu, mais c'est la VAR, gérée par des arbitres français, qui a interpellé ce dernier et l'a invité à venir visionner la séquence. Sans hésitation, Clément Turpin a désigné le point de penalty, permettant alors à Naples d'égaliser (2-2), Zielinski étant heureux de voir le ballon frapper le poteau madrilène et entrer. Au lendemain du match, cela chauffe pour les oreilles de l'arbitre tricolore.

Clément Turpin a sifflé un penalty qui agace Madrid

À en croire Defensa Central, Aurélien Tchouameni en personne aurait fait savoir à Clément Turpin que ce penalty était une grossière erreur, estimant que l'arbitre français avait « offert » ce but à Naples, en lui demandant de bien regarder l'action à tête reposée. Et sur les réseaux sociaux, cela s'est déchaîné contre le meilleur arbitre tricolore, les supporters madrilènes estimant que ce dernier avait fait le bon choix initialement, mais s'était fait prendre la tête par l'arbitrage vidéo. Plusieurs médias madrilènes tapent dur sur Clément Turpin, mais il a toutefois reçu le soutien d'Eduardo Iturralde Gonzalez, ancien arbitre de haut niveau et consultant de la Cadena Ser, lequel estime que ce penalty était justifié et que Nacho était clairement fautif en « amplifiant son geste du bras ».