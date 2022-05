Chaos au Stade de France, l'UEFA déclenche une enquête

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Après les scènes sidérantes vécues autour du Stade de France, l'UEFA a décidé de déclencher une enquête. L'organisation française a provoqué la fureur de toute la planète.

Face au déluge de critiques qui sont tombées depuis le début de la soirée concernant la final de la C1 au Stade de France, l’UEFA, qui avait confié à notre pays l’organisation de cette rencontre à la place de Saint-Pétersbourg, a décidé de vite réagir. L’instance européenne, qui a assisté impuissante au chaos vécu à Saint-Denis, a annoncé qu’elle demandait immédiatement des explications aux autorités françaises.

« Avant le match, les tourniquets du côté de Liverpool ont été bloqués par des milliers de fans qui avaient acheté de faux billets qui logiquement ne fonctionnaient pas. Cela a créé une accumulation de fans essayant d'entrer dans le stade. En conséquence, le coup d'envoi a été retardé de 35 minutes pour permettre à autant de fans que possible avec de véritables billets d'y accéder. Alors que le nombre de personnes à l'extérieur du stade continuait de s'accumuler après le coup d'envoi, la police les a dispersés avec des gaz lacrymogènes et les a forcés à s'éloigner du stade. L'UEFA est sensible aux personnes touchées par ces événements et réexaminera ces questions de toute urgence avec la police et les autorités françaises, ainsi qu'avec la Fédération française de football », indique, dans un communiqué, l’UEFA. Selon plusieurs journalistes étrangers, des stadiers auraient décidé de les menacer pour qu'ils effacent des vidéos et des photos sous peine de leur retirer leurs accréditations pour la finale.