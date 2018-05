C1 : Salah ne stoppera pas son ramadan pour la finale contre le Real

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Avant la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool samedi, tout le monde attend le duel entre les stars des deux équipes. On parle bien sûr de Cristiano Ronaldo et de Mohamed Salah.

Du côté madrilène, pas de souci, on sait que l’attaquant portugais arrivera en pleine forme sur la pelouse de Kiev. Le Merengue a suivi un programme individuel suite à sa blessure à la cheville au début du mois et a été ménagé par son entraîneur Zinédine Zidane. Mais chez les Reds, il existe un petit doute concernant l’état physique de Salah. Rien à voir avec une blessure. En tant que musulman pratiquant, l’Égyptien jeûne du lever au coucher du soleil depuis près d’une semaine.

Et d’après le quotidien local Al-Masry Al-Youm, l’ancien joueur de la Roma a choisi de ne pas interrompre son ramadan le jour de la finale, tout comme son coéquipier sénégalais Sadio Mané. Les deux attaquants ont prévu de rompre leur jeûne quelques minutes avant le coup d’envoi et de prendre une collation à la mi-temps. Pas de quoi inquiéter les deux joueurs qui bénéficient d’un programme aménagé à l’entraînement, et qui assurent que cela n’affectera pas leur rendement. Pas sûr que leur manager Jürgen Klopp soit convaincu à 100 %.