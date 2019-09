C1 : La Ligue des Champions reprend, voici les 10 pépites à suivre

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ce mardi, c’est le grand retour de la Ligue des Champions avec Inter-Slavia Prague et Lyon-Zénith pour ouvrir le bal à 18h55 avant des affiches encore plus prestigieuses en soirée comme Naples-Liverpool. Et comme chaque année, des pépites encore assez méconnues vont crever l’écran. La saison dernière, ce sont les jeunes de l’Ajax qui ont fait parler d’eux (De Ligt, De Jong, etc). Qui seront les prochains ? Dans ses colonnes, Marca a dressé la liste des 10 jeunes joueurs susceptibles de marquer les esprits sur la scène européenne cette saison.

Pour le quotidien espagnol, il est évident que 2019-2020 sera la saison de la confirmation pour Jadon Sancho, excellent en Bundesliga et que l’on attend au tournant en Ligue des Champions. Un commentaire également valable pour Joao Felix, performant depuis le début de la saison en Espagne avec l’Atlético de Madrid et qui est attendu comme le remplaçant de Griezmann chez les Colchoneros. Y compris dans les grandes affiches de C1. Taulier de l’Ajax l’an passé, Matthijs De Ligt sera bien évidemment scruté de près, cette fois avec la Juventus Turin. Moins médiatisés pour l’instant, Vinicius (Real), Ansu Fati (Barcelone), Kai Havertz (Leverkusen), Mason Mount (Chelsea), Ferran Torres (Valence), Phil Foden (Manchester City) et Florentino (Benfica) sont également cités. Place maintenant au terrain pour voir qui sera la prochaine grande star du football européen…