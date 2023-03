Le PSG volé lors la remontada ? L'arbitre corrompu confirme

Dans : PSG.

En contact avec le FC Barcelone pendant plusieurs années, José Enriquez Negreira avait rédigé un rapport sur la fameuse remontada face au Paris Saint-Germain. Selon l’ancien responsable des arbitres en Espagne, les Blaugrana ont bien bénéficié d’erreurs arbitrales de la part de Deniz Aytekin.

Plus les jours passent et plus cette affaire sent mauvais pour le FC Barcelone. Accusé de corruption envers José Enriquez Negreira, l’ancien vice-président du comité technique des arbitres en Espagne, le club catalan voit les révélations accablantes s’accumuler. Le foot espagnol se demande forcément à quoi ont vraiment servi les millions d’euros versés à l’ex-responsable des officiels.

Rappelons que le doute dans cette affaire concerne uniquement les compétitions locales et non européennes. Il n’empêche que le dossier contient également des informations sur des matchs de Ligue des Champions, et notamment sur la fameuse remontada. Le Paris Saint-Germain et ses supporters n’oublieront jamais cette soirée du 8 mars 2017, durant laquelle les Parisiens avaient trouvé le moyen de s’incliner 6-1 après un succès 4-0 en huitième de finale aller.

Il y avait bien penalty sur Di Maria...

Beaucoup avaient tout de même accusé l’arbitrage de Deniz Aytekin, à raison selon José Enriquez Negreira. En effet, dans son rapport de la rencontre envoyé au Barça, auquel l’agence de presse EFE a eu accès, l’ancien responsable des arbitres espagnols avait signalé aux Blaugrana des erreurs en leur faveur. Alors que Barcelone menait seulement 3-1 à la 85e minute, Angel Di Maria s’était présenté seul face à Marc-André ter Stegen mais n’avait pas pu ajuster sa frappe à cause d’un tacle de Javier Mascherano par derrière.

Pour José Enriquez Negreira, il y avait bien penalty. En revanche, le léger contact entre Marquinhos et Luis Suarez dans la surface à la 89e minute n’aurait pas dû être sanctionné selon lui. Celui que le Barça désigne comme un simple conseiller a même estimé que le penalty accordé à Neymar à la 47e minute, lorsque la chute de Thomas Meunier avait entraîné celle du Brésilien, était « sévère ». De quoi ajouter des regrets côté parisien et continuer à alimenter les rumeurs sur cette fameuse remontada, même s'il n'y a strictement aucune preuve pour étayer ces théories.