Barça : Dembélé sorti contre l’OL, la presse catalane a enquêté

A l’image de ses coéquipiers, Ousmane Dembélé a déçu dans le dernier geste face à l’Olympique Lyonnais (0-0) mardi.

L’ailier du FC Barcelone a sans doute été le plus percutant, mais sans se montrer décisif. Résultat, le Français a été remplacé par Philippe Coutinho dès la 67e minute de ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Rien de surprenant lorsque l’on connaît les habitudes du coach Ernesto Valverde. Et c’est justement ce qui agace la presse catalane !

Pour les médias locaux, Dembélé, considéré comme le meilleur Blaugrana au Groupama Stadium, ne méritait pas de rejoindre le banc des remplaçants. Sa sortie ne serait pas liée à son rendement mais plutôt à deux raisons expliquées par Sport. La première est évidente, il est plus simple pour Valverde de remplacer l’international tricolore que de vexer Lionel Messi ou Luis Suarez.

Valverde prudent avec Dembélé

Et toujours selon nos confrères, le technicien a pris l’habitude de remplacer Dembélé pour éviter les blessures. Il faut dire que l’ancien Rennais n’a pas été épargné depuis son arrivée à Barcelone. De plus, le staff considère que son profil fait de lui un joueur susceptible de se blesser plus souvent. Voilà pourquoi le champion du monde n’a terminé que 4 des 24 matchs qu’il a débutés cette saison avec le Barça…