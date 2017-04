OM : Jouer les seconds couteaux à l'OM, même pas en rêve lance Gomis

Dans : Mercato, Ligue 1, OM.

Arme fatale de l’Olympique de Marseille cette saison (17 buts en Ligue 1), Bafétimbi Gomis n’est pas certain de poursuivre l’aventure phocéenne à l’issue de son prêt qui se termine en fin de saison.

Dans un entretien accordé au Canal Football Club dimanche, l’international français expliquait néanmoins qu’il apprécierait particulièrement une deuxième saison en Provence. Cependant, la direction olympienne ne s’est pas prononcé au sujet de l’attaquant qui appartient toujours au club gallois de Swansea. Garder « la panthère » n’est peut-être pas dans les plans de Jacques-Henri Eyraud, alors qu’un attaquant de classe internationale est attendu à Marseille cet été.

Une chose est sûre, l’ancien buteur de l’OL ne jouera pas les doublures ou les jokers de luxe la saison prochaine. C’est ce qu’il a confié dans un entretien accordé à RMC Sport ce mardi. « Je n’ai jamais été une doublure et je ne le serai jamais. Je n’ai jamais été un attaquant n°2. Je vais tout faire pour marquer encore quelques buts qui me feront franchir cette barre des vingt. Et vous savez très bien qu’un attaquant à vingt buts ne peut pas être une doublure l’année d’après » a expliqué l'avant-centre de l'OM avant de jeter un froid sur un avenir en bleu et blanc. « Aujourd’hui, je n’ai pas dit que j’allais rester à l’Olympique de Marseille, confirme l’homme aux 17 buts en Ligue 1 cette saison. J’ai dit : "Pourquoi pas ?" Après, c’est une discussion. Peut-être qu’après cette saison, l’OM me dira : "Merci pour services rendus". Et moi, j’aurais été content parce que j’ai eu la chance de défendre ce projet pendant un an, de fort belle manière, et d’avoir laissé la maison propre si on se qualifie pour une coupe d’Europe » a-t-il conclu. Sachant que Rudi Garcia n’a jamais fait évoluer ses équipes dans un système à deux attaquants sur le long terme, l’avenir du joueur de 31 ans semble compromis à Marseille...