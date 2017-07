Mercato : Dans le viseur de l'OM, il va rester en Italie

Dans : Mercato, Serie A, OM.

En passe de perdre Federico Bernadeschi, qui doit rejoindre la Juventus au cours des prochains jours, la Fiorentina a des vues sur un attaquant français.

Après avoir notamment recruté Douglas Costa et Mattia De Sciglio, Turin s'apprête à accueillir Federico Bernardeschi. Pour laver l'affront du départ de Bonucci au Milan AC, la Vieille Dame va s'offrir la pépite offensive du football italien pour 40 ME. Ce transfert devrait aussi faire le bonheur de la Viola, qui va récupérer une belle somme d'argent, utilisable pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Avant toute chose, la Fiorentina devra trouver le remplaçant de Bernadeschi. Et celui-ci pourrait bien être français...

En effet, selon Di Marzio, Stefano Pioli piste M’Baye Niang. Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, même s'il est surtout fan du PSG, l'attaquant de 22 ans n'est plus dans les plans du Milan AC. Prêté à Montpellier (2014), au Genoa (2015), puis à Watford (2017), Niang pourrait donc poursuivre sa carrière à la Fiorentina, qui envisage de l'utiliser comme deuxième attaquant ou comme ailier. Reste désormais à savoir si l'ancien Caennais est intéressé...