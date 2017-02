Mercato : Au moins un club en France veut Douglas Costa

Dans : Mercato, Bundesliga, Ligue 1, PSG, Foot Europeen.

Alors qu'il n'arrive pas à s'imposer comme un titulaire au sein du Bayern Munich, Douglas Costa envisage clairement de partir lors du prochain mercato estival. Et les clubs intéressés sont nombreux.

Un an et demi après son arrivée au Bayern Munich en provenance du Chakhtar Donetsk pour 30 millions d'euros, Douglas Costa a déjà des envies d'ailleurs. Blessé à une cuisse pendant huit semaines en début de saison, l'international brésilien n'a joué que 815 minutes pour trois buts en Bundesliga, tout en sachant que Carlo Ancelotti ne lui fait pas tellement confiance. Par conséquent, le joueur de 26 ans laisse planer le doute au-dessus de son avenir en Bavière. Mal à l'aise dans sa nouvelle vie allemande, le gaucher envisage de changer d'air. Et selon la presse allemande, des clubs comme Arsenal, MU, Liverpool, Chelsea, le Real Madrid, Barcelone, l'Atletico Madrid et PSG restent à l'affût pour le récupérer lors du prochain marché des transferts.

« Nous avons quelques grosses offres pour aller en Chine et aussi de grands clubs d’Europe. Lorsque la saison sera terminée, nous allons nous asseoir et nous analyserons tout. Tout d’abord, je suis juste concentré sur le terrain pour terminer la saison et gagner tous les titres que l’on peut. Ce n’est pas mon idée de quitter le Bayern maintenant. J’aime le Bayern et je pense que je peux gagner des titres avec le Bayern. Nous parlons un peu avec le Bayern. À propos de ma situation, si mon avenir est ici ou si nous cherchons d’autres endroits pour jouer. Pourtant, je ne me sens pas complètement heureux ici. Mais nous allons bientôt trouver une solution. Donc, les noms des clubs, nous ne pouvons pas les commenter. Mais on est en contact avec des équipes d’Angleterre, d’Espagne et de France. Mais nous respectons le Bayern, nous voulons d’abord nous asseoir avec eux et voir ce qu’ils en pensent et ensuite nous prendrons une décision. Je suis encore sous contrat jusqu’en 2020, il me reste trois ans », a avoué, dans les colonnes du journal Bild, Douglas Costa, qui ouvre donc clairement la porte à un départ estival. Et pourquoi pas en France ?