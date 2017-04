Monaco, OL : Deux changements majeurs dans le calendrier

Dans : Ligue 1, OL, Monaco.

Tous les deux qualifiés pour les demi-finales européennes, l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais se voyaient devant un gros casse-tête pour finir la saison de Ligue 1 en même temps que les autres pour la 38e journée. La LFP a annoncé les deux solutions trouvées, tant bien que mal. Tout d’abord, le match en retard entre Monaco et l’AS Saint-Etienne a été fixé au mercredi 17 mai, soit entre la 37e et la 38e journée. Autrefois interdite, ce rajout de match en retard, qui pourrait très bien être capital pour le titre, est désormais possible et a donc été appliqué.

Concernant Lyon, le match retour des demi-finales d’Europa League étant fixé le jeudi 11 mai, disputer la 37e journée le samedi 13 mai n’était pas possible. Et comme l’ensemble des matchs des deux dernières journées doit se dérouler en même temps, c’est toute la journée qui a été repoussée au dimanche 14 mai.