Metz-OL à rejouer, la décision de la LFP

Dans : Ligue 1, OL, Metz.

Voici le compte-rendu de la commission de discipline de la LFP pour détailler la sanction prononcée ce jeudi soir à l'issue des incidents lors du match entre Metz et Lyon.

Comportement des supporters du FC Metz : jets d’objets et usage d’engins pyrotechniques ayant eu pour conséquence l’interruption définitive de la rencontre :

Réunie le 8 décembre 2016, la Commission avait décidé de placer le dossier en instruction et de fermer à titre conservatoire la tribune Est.

Après audition des deux clubs et lecture du rapport d’instruction, la Commission décide de sanctionner le FC Metz d’un retrait de trois points dont un avec sursis au classement. La rencontre sera rejouée à huis clos au Stade Saint-Symphorien à une date à déterminer par la Commission des Compétitions.