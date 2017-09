LFP : ESTAC, ASSE, LOSC, ASM... Les décisions du 21 septembre

Dans : Ligue 1, ESTAC, ASSE, LOSC, Monaco, OGCN, TFC.

Réunie le 21 septembre, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

Deux matchs de suspension, dont un avec sursis, pour Oswaldo Vizcarrondo (ESTAC Troyes).

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle : Bryan Dabo (AS Saint-Etienne), Yassine Benzia (LOSC), Jorge (AS Monaco), Christophe Jallet (OGC Nice), Issa Diop (Toulouse FC) et Jimmy Durmaz (Toulouse FC). La sanction prend effet à partir du mardi 26 septembre 2017 à 0h00.

À cause du comportement de ses supporters, avec l'usage d’engins pyrotechniques lors du match contre Dijon le 16 septembre, l’AS Saint-Etienne est convoquée pour la séance du jeudi 19 octobre. Puisque, en raison de la nature des faits, la Commission décide de mettre le dossier en instruction,