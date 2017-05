L1 : Monaco toujours plus proche du titre, Caen repart

Dans : Ligue 1, Monaco, Metz, SMC.

Dans le 36e multiplex de la saison en Ligue 1, l'AS Monaco a tranquillement répondu au PSG en battant Nancy (0-3), Metz a assuré son maintien, et Caen a gagné dans le bas du tableau.

Quelques jours après sa défaite contre la Juventus en demi-finale aller de Ligue des Champions et suite au succès du PSG contre Bastia samedi après-midi, Monaco n'avait pas le droit à l'erreur sur la difficile pelouse synthétique de Nancy. Et l'ASM a finalement fait le travail en première période. Grâce à un but contre son camp de Basila (3e), à une tête de Bernardo Silva (40e) et à une réalisation de Lemar (86e), le club de la Principauté s'est imposé (0-3). En enchaînant une neuvième victoire de suite en L1, l'ASM se rapproche encore un peu plus du titre avec trois points d'avance sur Paris, à deux journées de la fin, mais avec un match en retard.

Dans la lutte pour le maintien, Metz s'est sauvé en venant à bout d'un LOSC retombé dans ses travers (0-2). Grâce à sa première victoire à Lille depuis 1994, les Grenats comptent 42 points et remontent à la 13e place. Derrière, Caen a fait la bonne affaire de la soirée à Toulouse (0-1). En mettant fin à une série de huit matchs sans victoire, le Stade Malherbe sort de la zone rouge avec 36 points, et repasse même devant Lorient, nouveau 17e, qui s'est fait rejoindre par un Angers maintenu (1-1). Sinon, outre la mauvaise opération de Nancy, qui reste avant-dernier après sa défaite contre Monaco, Dijon a complètement coulé contre Guingamp (4-0), à cause des doublés de Briand et Salibur. En confortant son statut de pire équipe à l'extérieur du championnat, le DFCO devient le nouveau barragiste de la L1.