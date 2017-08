L1 : Monaco et Falcao battent un record à Metz

Dans : Ligue 1, Metz, Monaco.

Grâce à un but de l'inévitable Falcao (5 buts en 3 matches), sur une passe décisive de Rachid Ghezzal, l'AS Monaco s'est imposée ce vendredi soir à Metz et pointe en tête de la Ligue 1 en attendant la suite de cette troisième journée. C'est le 15e succès consécutif de Monaco en L1, un record !

Devant ses supporters, Metz espérait bien pouvoir faire tomber le champion de France, et les Lorrains ont été en mesure d'y croire jusqu'à la 77e minute. Alors que Monaco poussait de plus en plus, la formation messine se procurait quelques occasions, à l'image de cette frappe de Roux face à Subasic (65e). Mais avec l'entrée de jeu de Ghezzal à la place de Diakhaby, le pressing de la formation de Jardim augmentait encore. Et c'est très logiquement que sur un service aux petits oignons de l'ancien lyonnais, Falcao trompait le portier de Metz (0-1, 77e). Le buteur colombien signait là sa 5e réalisation en trois matches, étant évidemment meilleur buteur actuel de la Ligue 1... alors que pendant ce temps-là Mbappé ne joue pas.

Avec cette 15e victoire de rang en Ligue 1, l'AS Monaco établit un nouveau record et entre un peu plus dans l'histoire tandis que le FC Metz reste scotché à zéro point. Forcément, l'humeur n'était pas la même au coup de sifflet final...