L1 : Lille enfonce la tête de Bastia sous l'eau

Dans : Ligue 1, Bastia, LOSC.

Lille a remporté une précieuse victoire ce samedi à Bastia (0-1) dans la course pour le maintien. Pour les Corses, rien ne va plus.

Disputé dans une ambiance très froide, les supporters bastiais étant plutôt remontés contre leurs dirigeants, cette rencontre était proche de basculer très rapidement, Benzia ratant l'immanquable à bout portant sur un service idéal d'Eder (10e). La suite de la première période était totalement insipide des deux côtés.

La pause faisait visiblement du bien aux joueurs lillois, et c'est Nicolas De Préville qui allait débloquer la situation. Après avoir éliminé Rose dans la surface, l'attaquant du LOSC trompait le gardien de Bastia d'un joli tir enroulé (0-1, 48e). Les Corses n'avaient plus d'autre choix que de tout donner, même si une panne d'éclairage contraignait l'arbitre à stopper la rencontre près de dix minutes. Après cette pause involontaire, Bastia était à deux doigts d'égaliser, mais Enyeama réussissait le geste parfait suite à une frappe de Coulibaly (80e). Le Sporting avait laissé passer sa chance et s'inclinait une nouvelle fois.

En atteignant la barre des 37 points, le LOSC est proche d'assurer son maintien en Ligue 1. Il en va tout autrement pour Bastia qui pointe à 4 longueurs de Dijon, 17e, mais qui reste surtout sur une série de 13 matches sans victoire (5 nuls et 8 défaites).