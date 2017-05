L1 : Hexagoal à Monaco ou à Paris ? Le scénario de la LFP dévoilé

Dans : Ligue 1, PSG, Monaco.

Depuis vendredi, le podium de champion de France est installé sur la piste d'athlétisme du stade Louis II, et ce dimanche soir, Hexagoal sera également présent en Principauté. Car le titre peut être attribué à l'AS Monaco lors de cette 37e journée pour peu que la formation de Leonardo Jardim fasse mieux contre Lille que le PSG, en déplacement à Saint-Etienne. Et même si ce n'est pas le cas, le trophée de champion de France restera à Louis II, Monaco recevant mercredi les Verts en match en retard et ayant une deuxième chance de rafler la mise.

Mais, si mercredi soir, dans un scénario catastrophe pour le club monégasque, l'ASM n'était toujours pas champion de France, alors le podium et Hexagoal seront installés au Parc des Princes à l'occasion du match PSG-Caen de dimanche prochain. Non pas que le Paris Saint-Germain soit certain d'avoir le trophée, mais Monaco se déplaçant à Rennes, il a été décidé que si finalement l'ASM était couronné au soit de la 38e journée, alors la remise d'Hexagoal aurait alors lieu le 21 mai au Stade Louis II lors d'une cérémonie spéciale annonce L'Equipe. Et pour éviter un invraisemblable raté, la LFP préfère prévoir le coup et donc installer son organisation au Parc des Princes au cas où...