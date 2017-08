L1 : Bordeaux rentre dans le Top 5, Amiens écrase Nice

Dans : Ligue 1, Bordeaux, OGCN, ASC, SMC, TFC, Dijon.

Complètement fou, le quatrième multiplex de la saison en Ligue 1 a permis à Bordeaux de rentrer dans le Top 5, alors que Caen, Toulouse, Dijon et Amiens ont trouvé le chemin de la victoire.

La bonne opération de la soirée est à mettre à l'actif de Bordeaux. Suite à son bon match nul contre l'OL, le FCGB est venu à bout de Troyes (2-1). Grâce à des buts de Kamano, de Sankharé et à une belle prestation de Malcom, les Girondins dépassent provisoirement l'OM et remontent à la cinquième place du championnat avec huit points.

La surprise du soir vient d'Amiens, où Nice a encore chuté. Quelques jours après son élimination de la Ligue des Champions, l'OGCN s'est enfoncé chez le promu (3-0). En marquant les premiers buts de son histoire en L1, avec les nouveaux venus Kakuta et Konaté, le club picard gagne, marque ses premiers points, et plonge la troupe de Lucien Favre dans le doute, puisqu'avec trois points en quatre journées, Nice réalise son pire début de saison depuis 2012.

Dans les autres matchs de ce samedi, Caen a confirmé sa victoire contre Lille en gagnant face à Metz (1-0). Avec un but de Rodelin, le Stade Malherbe met fin à la pire série de son histoire à domicile et passe dans le Top 10, alors que les Grenats s’assoient dans le fauteuil de la lanterne rouge. Dans un match à rebondissements, Toulouse a dominé un Rennes réduit à 10 après l'expulsion d'Amalfitano grâce notamment à un doublé de Durmaz sur penalty (3-2). Le TFC est huitième et le SRFC, qui n'a toujours pas gagné malgré son mercato actif, est relégable. Enfin, Dijon a remporté sa première victoire de la saison contre Montpellier (2-1), avec un doublé de l'arrivant Jeannot.