Bien installé, le PSG attend Monaco au tournant

A l’occasion de la 34e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est facilement imposé face à Montpellier (2-0) au Parc des Princes. Avec deux matchs en plus par rapport à l’AS Monaco, le club de la capitale prend provisoirement la tête du championnat pour la première fois de la saison.

Cette fois, le Paris Saint-Germain ne s’est pas fait peur. Bousculés en fin de match à Metz (2-3) mardi, les Parisiens sont restés concentrés du début à la fin contre Montpellier, même si ce sont les visiteurs qui se procuraient la première occasion. Sur un excellent centre de Mbenza, Mounié, idéalement placé, ratait sa reprise (13e).

De quoi piquer les coéquipiers de Cavani, dont le but était logiquement refusé pour un hors-jeu (19e). Mais les occasions se multipliaient et l’Uruguayen finissait par ouvrir le score sur un centre d’un très bon Matuidi (1-0, 29e). A noter une fin de première période plus difficile côté parisien, Skhiri ayant trouvé la barre (31e), lui qui avait failli inscrire un but contre son camp (24e). Pas de conséquence pour Paris, à l’abri dès le retour des vestiaires avec le but magnifique de Di Maria (2-0, 48e), qui rappelle celui qu’il avait inscrit face au Barça.

Trapp s’est bien rattrapé

En mode démonstration, le PSG ne parvenait pas à alourdir le score malgré plusieurs occasions franches, à l’image du contre de Cavani (71e). Montpellier aurait même pu revenir si Boudebouz (65e, 87e) s’était montré plus efficace face à Trapp, qui se rattrapait bien après un dégagement complètement raté. Qu’importe, on retiendra surtout la victoire pour le champion de France qui prend provisoirement la tête pour la première fois de la saison, avec trois longueurs d’avance sur Monaco, son prochain adversaire en Coupe de France mercredi.