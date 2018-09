Mbappé, le héros malheureux du PSG aux Costières

Dans : Ligue 1, Nîmes, PSG.

Stade des Costières

Nîmes Olympique – PSG : 2-3

Buts : Bobichon (63e) et Savanier (71e, sp) pour Nîmes, Neymar (36e), Di Maria (40e), Mbappé (77e) et Cavani (90e +2) pour le PSG

Au terme d’un match complètement fou, le Paris Saint-Germain est venu à bout d’une belle équipe nîmoise (2-4) ce samedi aux Costières. Mais les Parisiens peuvent regretter l'expulsion de leur sauveur Kylian Mbappé lors de cette 4e journée de Ligue 1.

A la pause, peu sont ceux qui auraient misé sur un tel scénario entre le Nîmes Olympique et le Paris Saint-Germain. Et pourtant, on a assisté à l’un des matchs les plus spectaculaires depuis le début de la saison ! Bon, la première période n’était pas fantastique. Les deux équipes se sont surtout affrontés dans des duels acharnés. Seul Mbappé parvenait à se procurer une double occasion, dont une reprise au-dessus. Et les décisions d’un arbitre à la ramasse n’arrangeaient rien… Mais un coup d’accélérateur permettait au PSG de se détacher avant la mi-temps.

Tout d’abord grâce à Neymar (0-1, 36e), à la conclusion d’une superbe action, et qui chambrait les supporters locaux. Puis par l’intermédiaire de Di Maria (0-2, 40e) sur un corner rentrant ! C’était dur pour Nîmes, seulement dangereux sur une frappe de Guillaume bien sortie par Areola. A ce moment, on voyait mal le promu revenir dans la partie, d’autant que les Parisiens revenaient avec plus de maîtrise. C’est pourtant l’entrant Bobichon (1-2, 63e) qui relançait la partie d’une superbe frappe enroulée dans la lucarne !

Mbappé voit rouge

Puis c’est la VAR qui faisait son entrée dans ce match, en offrant un penalty aux Nîmois après une faute de Thiago Silva. Peno transformé par Savanier (2-2, 71e) dans un stade en feu ! Mais calmé par l’enchaînement génial de Mbappé (2-3, 77e), bien servi par Kimpembe après un arrêt d’Areola. Nîmes était sonné, et le but de Cavani (2-4, 90e+2) était presque anecdotique. On regrettera quand même la fin de match avec les expulsions de Mbappé et de Savanier après un vilain geste du Nîmois… De quoi gâcher la fête.