ASSE-OL : Lopes suspendu, et pas Caïazzo s’indigne Lyon

Si les Lyonnais voulaient oublier le derby, c’est totalement raté puisqu’Anthony Lopes a été suspendu un match par la FFF pour avoir osé rayer le nom de Saint-Etienne sur son maillot, où figuraient les anciens vainqueurs de l’épreuve. Une petite pique dans le cadre du derby qui venait, et qui a fait beaucoup de bruit, au point que le gardien lyonnais a dû calmer le jeu.

Mais la FFF s’est montrée très ferme en suspendant le portier rhodanien, ce qui a outré l’OL. Sur son compte Twitter, l’Olympique Lyonnais a déploré cette décision, faisant notamment le rapprochement avec les insultes de Bernard Caïazzo à la fin du match entre Saint-Etienne et Lyon, et s’étonnant de la clémence des instances à son égard. Même si c’est la LFP qui gère ce dossier, et non la FFF, l’OL ne digère clairement pas cette disparité.