ASSE : Caïazzo traite les joueurs de l'OL d'« enculés et de malades mentaux »

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Bernard Caïazzo a fait un passage express devant les journalistes dimanche soir après la victoire de l'AS Saint-Etienne dans le derby contre l'Olympique Lyonnais, mais il a tenu des propos qui vont évidemment faire un peu de bruit. En effet, sans s'arrêter devant les micros, le dirigeant de l'ASSE n'a pas été tendre avec les joueurs de l'OL, une séquence qu'une caméra de télévision a saisie un peu par hasard. Et le moins que l'on puisse dire est que Bernard Caïazzo n'aime pas du tout la manière dont les footballeurs lyonnais se sont comportés en fin de rencontre.

« Ce sont des enculés, ce sont des malades mentaux, avait d'abord lancé Bernard Caïazzo en raccompagnant Fabien Lemoine vers les vestiaires, avant d'en remettre une couche plus tard. Ce sont des malades mentaux ces mecs. Ils sont conditionnés, ils ne peuvent pas supporter de perdre un match. Ils ont perdu à la régulière et ils veulent tuer tout le monde ! ». Le co-président de l'AS Saint-Etienne, faisait évidemment référence à la double expulsion de Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso en toute fin de rencontre. On imagine bien que Jean-Michel Aulas réagira aux propos de son confrère stéphanois...