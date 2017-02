MU : Ibrahimovic plus fort que Cristiano Ronaldo et Messi, les stats parlent

Dans : Foot Europeen, Premier League, Liga, PSG.

Souvent critiqué cette saison à Manchester United, Zlatan Ibrahimovic est pourtant le meilleur buteur européen sur ces 18 derniers mois.

Parti de Paris l'été dernier par la grande porte, le buteur suédois ne s'est pas reposé sur ses lauriers à son arrivée en Premier League. Après des débuts mitigés, le joueur de 35 ans a retrouvé son allure de croisière. Et il enchaîne actuellement les très bonnes performances. La semaine dernière, il a même porté son équipe en marquant un triplé contre l'ASSE en seizième de finale d'Europa League jeudi (3-0) avant d'inscrire le but décisif contre Blackburn en FA Cup dimanche (2-1). Si le talent d'Ibrahimovic n'est plus à prouver, une statistique va faire taire ses détracteurs.

Depuis l'été 2015, Ibrahimovic est tout simplement le meilleur buteur d'Europe avec 74 réalisations (50 la saison dernière avec le PSG et 24 avec MU). Le Suédois devance ainsi Lionel Messi, qui totalise 73 buts avec Barcelone, et Cristiano Ronaldo, le dernier Ballon d'Or, qui se situe à 72. À titre de comparaison, son successeur à la pointe de l'attaque parisienne, Edinson Cavani, le meilleur buteur européen de la saison, en est, lui, à 59 réalisations toutes compétitions confondues sur ce laps de temps. Une preuve montrant qu'Ibrahimovic est loin d'être à la ramasse...