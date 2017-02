La France écrase le classement des meilleurs jeunes d’Europe

Dans : Foot Europeen, Equipe de France.

C’est une évidence quand on voit avec quelle facilité certains jeunes joueurs tricolores croquent le football alors qu’ils ont à peine la majorité, mais la France regorge de talents prometteurs pour l’avenir. La Gazzetta dello Sport a épluché tous les championnats européens pour effectuer le classement des 30 meilleurs joueurs d’Europe de moins de 20 ans. Et avec huit joueurs sur 30, c’est bien la France, et sa tête d’affiche Ousmane Dembélé, qui écrase tout sur son passage.

Les 30 meilleurs joueurs européens de moins de 20 ans selon La Gazzetta dello Sport

1°) Ousmane Dembélé (France/Dortmund)

2°) Gianluigi Donnarumma (Italie/Milan AC)

3°) Renato Sanchez (Portugal/Bayern Munich)

4°) Marcus Rashford (Angleterre/Manchester United)

5°) Kylian Mbappé (France/Monaco)

6°) Ruben Neves (Portugal/Porto)

7°) Malang Sarr (France/Nice)

8°) Kasper Dolberg (Danemark/Ajax Amsterdam)

9°) Breel Embolo (Suisse/Schalke 04)

10°) Mikel Oyarzabal (Espagne/Real Sociedad)

11°) Jean-Kevin Augustin (France/PSG)

12°) Issa Diop (France/Toulouse)

13°) Benjamin Henrichs (Allemagne/Leverkusen)

14°) Emre Mor (Turquie/Dortmund)

15°) Youri Tielemans (Belgique/Anderlecht)

16°) Lucas Hernandez (France/Atl. Madrid)

17°) Alexander Isak (Suède/Dortmund)

18°) Jesus Vallero (Espagne/Real Madrid)

19°) Borja Mayoral (Espagne/Real Madrid)

20°) Jérémie Boga (France/Chelsea)

21°) Enes Unal (Turquie/Manchester City)

22°) Kai Haverts (Allemagne/Leverkusen)

23°) Federico Chiesa (Italie/Fiorentina)

24°) Ante Coric (Croatie/Dinamo Zagreb)

25°) Manuel Locatelli (Italie/Milan AC)

26°) Ryan Sessegnon (Angleterre/Fulham)

27°) Nikola Milenkovic (Serbie/Partizan)

28°) Tom Davies (Angleterre/Everton)

29°) Martin Odegaard (Norvège/Real Madrid)

30°) Alban Lafont (France/Toulouse)