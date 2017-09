Real : Pérez pourrait dégager Benzema pour recruter Griezmann

Dans : Liga, Mercato.

Très calme cet été, le mercato devrait être beaucoup plus agité dans un an au Real Madrid, Florentino Pérez souhaitant rajeunir considérablement sa ligne d’attaque.

Est-ce la dernière saison de la BBC au Real Madrid ? A en croire les informations du Daily Star, c’est bien possible. Frustré de ne pas avoir recruté cet été sous les recommandations de Zinedine Zidane, Florentino Pérez devrait vite reprendre les manettes dès le prochain mercato estival. Et visiblement, le président madrilène souhaite recruter des attaquants, plus jeunes et plus dynamiques que Karim Benzema ou Cristiano Ronaldo. A en croire le tabloïd anglais, l’international français pourrait d'ailleurs quitter l’Espagne à la fin de la saison, après neuf saisons au Real.

Griezmann pour remplacer Benzema au Real ?

Le joueur aurait toujours des contacts avec Arsenal, qui le drague depuis des années. La perspective d’évoluer en Premier League sous les ordres d’Arsène Wenger ne déplairait pas à l’ancien Lyonnais. Pour le remplacer, Florentino Pérez aurait deux stars dans le viseur. La première piste mène à Paulo Dybala tandis que la deuxième, jugée plus simple mène à Antoine Griezmann. L’attaquant de l’Atlético Madrid possède une clause libératoire qui pourrait faciliter un transfert cet été. Quoi qu’il en soit, la saison va être longue et les performances de Karim Benzema conditionneront forcément l’avenir de ce dernier…