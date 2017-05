Dans : Liga, Foot Europeen.

De nouveau muet contre l’Atlético Madrid (3-0) mardi, en demi-finale aller de la Ligue des Champions, l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema n’a pas interrompu sa mauvaise série.

Titulaire indiscutable pour son entraîneur Zinédine Zidane, l’international français n’a plus marqué depuis un mois. Du coup, l’ancien Lyonnais subit les critiques de la presse espagnole ces dernières semaines. Pas de quoi affecter Benzema qui, après la victoire dans le derby, a expliqué qu’il n’était pas obsédé par le but.

« Si ça m'embête de moins marquer ? Bien sûr. C'est clair qu'on demande à un attaquant de marquer des buts, a reconnu le Merengue au micro de beIN Sports. Mais je ne peux pas dire que je suis un numéro 9 de pointe parce déjà, je ne joue pas comme ça même si je sais le faire. Mais dans cette équipe, on ne me demande pas d'être un pur numéro 9. Si on me le demande vraiment, je pourrai changer ma manière de jouer, essayer d'être un peu plus égoïste. Mais ce n'est pas mon jeu. »

Benzema annonce une récompense

« Contre l'Atlético, j'ai tenté, c'est passé à côté. La semaine dernière, poteau... On verra au prochain match si ça rentre. Mais c'est sûr que j'aimerais marquer plus de buts. Il faut de la réussite et ça vient en tentant et en travaillant. Je ne me prends pas la tête, je continue à travailler et je pense que je serai bientôt récompensé », a annoncé Benzema, qui sait qu’un attaquant égoïste n’aurait pas sa place aux côtés d’un buteur comme Cristiano Ronaldo.