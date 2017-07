PSG : Le Barça prêt à mettre 100 ME sur le remplaçant de Neymar

Dans : Liga, Mercato, PSG.

Recruter Philippe Coutinho pour potentiellement compenser le départ de Neymar au Paris Saint-Germain, telle est la nouvelle mission du FC Barcelone durant ce mercato.

Cet été, le Barça ne pensait pas être secoué de la sorte. Avec l'arrivée d'Ernesto Valverde sur son banc de touche, le club catalan souhaitait retrouver de la stabilité, mais il se dirige plutôt vers un chamboule-tout. Tout cela en raison de la grosse offensive du Paris Saint-Germain. Tout proche d'enregistrer l'arrivée de Neymar, le club de la capitale française met Barcelone dans l'embarras. Mais si le départ de l'attaquant brésilien venait à se concrétiser du côté de Paris, le FCB aura plus de 200 ME à dépenser sur le marché des transferts. Et une bonne partie de ce pactole pourrait servir à recruter... Philippe Coutinho, le possible remplaçant de Neymar.

Après avoir fait une offre de 80 ME, refusée par Liverpool, qui souhaite garder son joueur la saison prochaine, la formation espagnole est de plus en plus confiante dans ce dossier. Selon Sky Sports, les dirigeants blaugranas pensent que la troupe de Jurgen Klopp ne pourra pas refuser leur prochaine offre de 100 ME, surtout que le joueur de 25 ans rêve de jouer au Camp Nou. Cette information montre aussi que le Barça s'est peut-être fait à l'idée de perdre Neymar dans les prochains jours, et ça, c'est bon signe pour le PSG !