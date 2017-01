Même Messi s’incline devant le grand Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Foot Europeen.

Seuls dans leur monde, les deux extraterrestres Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont systématiquement présentés comme des rivaux.

Il faut dire que les deux hommes se sont partagés les neuf derniers Ballons d’Or… Mais pas question pour eux de se considérer comme des ennemis. « Il existe un respect mutuel avec Ronaldo, a assuré la star du FC Barcelone dans un entretien accordé à Coach Mag. Je le vois comme un grand joueur qui a atteint des sommets précisément parce que c’est ce qu’il est. » Du coup, Messi ne fait pas une fixation sur l’idée de battre le Portugais à tout prix.

« Ma motivation est toujours venue du fait de vouloir être bon avec Barcelone et l’Argentine », a-t-il expliqué, avant d’évoquer son goût pour la victoire, ou plutôt son côté mauvais perdant. « Quand je perds, ça ne m’affecte pas seulement quelques heures après le match, mais pour plus longtemps encore, a avoué La Pulga. Je ne le supporte pas et je tente de m’en servir pour gagner le match d’après. » Et cela fonctionne aussi lorsque Cristiano Ronaldo remporte le Ballon d’Or...