Accusé de fraude fiscale, Cristiano Ronaldo présente sa défense

Dans : Liga, Foot Europeen.

Comme plusieurs stars du championnat d’Espagne, Cristiano Ronaldo a des ennuis avec l’administration fiscale.

L’attaquant du Real Madrid est poursuivi par le fisc pour une dissimulation de revenus à hauteur de 14,7 ME à travers plusieurs montages financiers dans des paradis fiscaux, et dans le cadre de cette enquête, il a été entendu par la juge Monica Gomez Ferrer le 31 juillet dernier. Le journal portugais Correio de Manha s’est procuré des extraits de l’entretien entre la star madrilène et la juge, révélant notamment ce qu’avait dit CR7 pour se défendre de ces accusations. Selon l’international portugais, il n’était au courant de rien, n’a pas les compétences pour étudier ou monter tout cela, et avait surtout transmis la consigne à ses conseillers de ne jamais rien faire d’illégal.

« Je ne comprends pas grand-chose à tout cela, j'ai quitté l'école en sixième et tout ce que je sais faire, c'est jouer au football. En Angleterre, j'ai tout payé toujours et je vous regarde dans les yeux et vous dis la vérité. J'ai toujours dit aux gens qui travaillent pour moi de ne jamais rien cacher. Si l'on perçoit un bon salaire, on doit payer. J'ai toujours dit à ces personnes-là de ne rien faire de stupide. J'ai payé en 2014 et je leur ai dit que si nous devions payer plus, nous en paierions plus. Je ne veux pas avoir de problèmes, je veux juste me concentrer sur le football », a confié Cristiano Ronaldo, qui a déploré que le fisc espagnol se serve surtout de son nom pour en faire un exemple afin de faire peur à ceux qui seraient tentés de cacher leurs revenus. Et au passage, l’attaquant du Real Madrid a bien confié à la juge qu’il « aimerait retourner en Angleterre » en voyant le traitement qui lui était réservé en Espagne.