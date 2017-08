PL : Arsenal arrache le Community Shield des mains de Chelsea

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Traditionnel match entre le champion d'Angleterre et le vainqueur de la Cup, le Community Shield a permis à Arsenal de gagner un premier trophée cette saison. Les Gunners ont dominé les Blues après les tirs au but (1-1, 4 tab à 1).

Arsène Wenger peut déjà respirer, le premier trophée de la saison en Angleterre est pour son équipe. En effet, dans un stade de Wembley comble, Arsenal a souffert mais est venu à bout de Chelsea ce dimanche. Pourtant, ce sont les champions de Premier League qui avaient ouvert le score par Victor Moses juste après la pause (0-1, 47e). Mais, alors que la formation de Conte tenait le choc, Pedro voyait rouge et laissait ses coéquipiers à 10 à dix minutes de la fin. Et cela allait vite se payer, puisque Kolasinac égalisait deux minutes plus tard pour Arsenal (1-1, 82e).

Il fallait les tirs au but pour départager les deux rivaux londoniens et à ce petit jeu Chelsea se ratait totalement avec notamment un échec pour Thibault Courtois qui tirait au dessus. Du côté des Gunners, c'était la totale réussite, Giroud marquant le tir au but de la victoire (1-1, 4 tab à 1).