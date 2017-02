Officiel : Martin Caceres signe à Southampton

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus en juin dernier, et après de nombreuses approches de clubs européens et notamment du Milan AC, Martin Caceres s'est finalement engagé avec Southampton. Ce jeudi, le défenseur international uruguayen de 29 ans a signé jusqu'à la fin de la saison pour renforcer l'équipe de Claude Puel, décimée après la grave blessure de Virgil Van Dijk.

#SaintsFC is delighted to confirm the signing of defender Martín Cáceres on a deal until the end of the season! 😇 https://t.co/MSaKD6OGs3