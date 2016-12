Officiel : Crystal Palace vire Alan Pardew

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Après deux défaites à domicile la semaine dernière, contre Manchester United (1-2) et Chelsea (0-1), Crystal Palace a décidé de se séparer de son manager Alan Pardew. L’actuel 17e de Premier League a officialisé le départ de son coach ce jeudi sur son site officiel, précisant que le prochain entraîneur serait nommé le plus rapidement possible.