Mercato : Anthony Martial met clairement fin au suspense

José Mourinho l'ayant mis clairement sous pression, Anthony Martial semblait dans une position très précaire à Manchester United. Mais, avant de défier l'ASSE dans le Chaudron, le joueur formé à l'OL a tenu à évoquer son avenir. Et si Anthony Martial a pris la parole c'est pour répondre aux rumeurs qui annonçaient son probable départ des Red Devils lors du prochain mercato estival. Une hypothèse que le joueur transféré en 2015 a balayé d'un revers de la main.

Car pour Anthony Martial, le désir de continuer sa route à Manchester United est toujours aussi vif. « J’aime ce club, j’aime Manchester United. J’aime les fans de Manchester, ils me donnent beaucoup de joie et je suis vraiment heureux de leur rendre. J’essaye d’être aussi bon que possible afin de les rendre heureux, de les satisfaire. Ce que je veux, c’est rester au club aussi longtemps que possible », a confié l'international français des Red Devils, histoire de calmer une bonne fois pour toutes les supputation sur son avenir. A bon entendeur, salut...