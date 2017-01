League Cup : Manchester United qualifié en finale sans mention

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Vainqueur 2-0 au match aller à Old Trafford, Manchester United a difficilement assuré sa qualification en finale de la League Cup en perdant à Hull City ce jeudi soir (2-1). Malgré un but de Pogba à l'heure de jeu, Huddlestone (36e sp) et Niasse (85e) ont offert de la joie aux supporters du Kingston Communications... Un succès pourtant insuffisant puisque ce sont bien les Red Devils qui iront défier le Southampton de Claude Puel à Wembley, le 26 février prochain.