Ajax : Des dramatiques conséquences pour Abdelhak Nouri

Victime d’un malaise cardiaque samedi dernier lors d’un match amical avec l’Ajax Amsterdam, Abdelhak Nouri a échappé de peu à la mort, lui qui a été réanimé après un massage cardiaque de plus de 10 minutes. Malheureusement, les séquelles sont terribles pour le joueur néerlandais de 20 ans, a fait savoir le club amstellodamois ce jeudi. « Nous sommes profondément attristés d'apprendre qu'Appie Nouri a été diagnostiqué avec des dégâts cérébraux graves et permanents. Toutes nos pensées et prières vont vers lui et tous ses proches dans ces moments difficiles », a expliqué l’Ajax, alors que le joueur avait été plongé en coma artificiel par les médecins, et n’en est toujours pas sorti. Selon les médecins, ses jours ne sont pas en danger.