ASSE : Une offre à 1,5 ME pour ce bide stéphanois

Dans : ASSE, Mercato.

Arrivé il y a tout juste un an avec l’étiquette de véritable finisseur et de joueur physique, Alexander Soderlund n’a du tout rempli son contrat avec les Verts.

L’attaquant stéphanois subsiste grâce à quelques buts précieux marqués, notamment face à Lyon la saison passée et contre Anderlecht en Europa League cette saison. Mais pour le reste, le bilan est famélique, avec trois buts marqués en 25 matchs de Ligue 1 depuis son arrivée, et un seul cette saison. Peu satisfait par les performances de ses attaquants, Christophe Galtier a forcément visé l’ancien de Rosenborg, qui ne sera pas retenu en cas de belle offre.

C’est pour cela que le Besiktas a décidé de tenter sa chance, révèle la presse turque ce dimanche. Le club d’Istanbul est prêt à mettre 1,5 ME sur la table pour récupérer Soderlund, qui a été acheté 2 ME il y a un an de cela. Une opération financière discutable donc, mais qui pourrait s’avérer salutaire si elle permet de recruter un attaquant plus efficace à la place. Mais pour l’heure, Robert Béric ayant toujours du mal à trouver la plénitude ses moyens physiques, un tel départ fragiliserait encore plus l’escouade offensive de Christophe Galtier.