ASSE : Saint-Etienne a tenté de sauver le soldat Ben Arfa cet été

Dans : ASSE, PSG, Ligue 1, Mercato.

Absent de la liste de joueurs d’Unai Emery pour disputer la prochaine Ligue des Champions, Hatem Ben Arfa ne devrait plus jouer avec l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain. Envoyé en réserve, la saison va être longue pour l’international français. Pourtant, ce dernier a eu des sollicitations pour quitter le vice-champion de France en titre lors du mercato estival. Nice était sur les rangs, mais pas seulement. A en croire l’avocat de l’ancien attaquant de Newcastle, l’AS Saint-Etienne avait signifié son intérêt avant de finalement se tourner vers Rémy Cabella dans les dernières heures du mercato.

« Un jour, j'ai vu M. Antero Henrique, directeur sportif du PSG qui m'a dit que Saint-Etienne était intéressé et personne n'en a parlé. Même nous, nous n'étions jamais au courant puisque lorsqu'un club était intéressé, on lui disait systématiquement de contacter le PSG... On n'avait aucun retour » a expliqué l’avocat du joueur. Situation très étrange qui a de quoi provoquer l’incompréhension et la frustration du joueur.