ASSE : Etiqueté OL, Anthony Mounier va devoir quitter les Verts !

A Saint-Etienne, les supporters ont encore beaucoup de pouvoir, au point de provoquer la probable fin prématurée du prêt d’Anthony Mounier, qui était arrivé la semaine dernière.

En effet, l’ailier formé à Lyon avait assuré en conférence de presse qu’il souhaitait rencontrer les supporters pour s’expliquer sur ses déclarations peu flatteuses envers les Verts, mais il n’en aura probablement pas le temps. Ce dimanche à Toulouse, Christophe Galtier a préféré ne pas aligner le joueur prêté par Bologne, ne le jugeant pas encore prêt dans l’environnement ambiant. Et pendant le match, les fans des Verts présents au Stadium ont bien fait comprendre qu’ils n’avaient pas passé l’éponge, lançant des chants hostiles.

Selon L’Equipe, le vestiaire aussi n’aurait pas très bien accueilli cette arrivée, et Galtier aurait ainsi pris une mesure de prudence en n’alignant pas Mounier ce dimanche. Car les Verts travailleraient à un accord avec Bologne pour renvoyer le joueur sans qu’il n’ait foulé le pré, ce qui lui permet d’être à nouveau prêté dans les dernières heures du marché des transferts. L’accord serait tout proche, et Anthony Mounier est bien parti, comme Steed Malbranque il y a quelques années de cela, pour faire un passage éclair à l’ASSE. Bergame s'est positionné pour récupérer l'ancien lyonnais, montpelliérain et stéphanois.