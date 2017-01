ASSE : Encore une mauvaise nouvelle pour Tannane et les Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Absent depuis la mi-décembre, Oussama Tannane pourrait être forfait pour encore plusieurs mois. Souffrant d’une pubalgie et forfait pour la CAN, le Marocain va très probablement se faire opérer et devoir ainsi observer une longue période de convalescence. Un coup dur pour les Verts, dont l’infirmerie n’a pas vraiment désemplit pendant la trêve. Ainsi, Stéphane Ruffier, Robert Béric et Alexander Soderlund sont déjà forfaits pour le match à Lille de vendredi. Vincent Pajot est lui incertain.