ASSE : Au mercato, Saint-Etienne victime de la roulette russe

Dans : ASSE, Mercato.

En lâchant Yohann Mollo à Samara l’année dernière, les Verts n’avaient pas forcé sur la demande financière, se contentant de se défaire d’un gros salaire au tempérament trempé qui pesait sur le vestiaire.

Toutefois, c’était plutôt bien vu, les Stéphanois avaient posé une clause d’intéressement à la revente à hauteur de 50 %. Auteur d’une bonne saison, Mollo a été transféré au Zénith Saint-Pétersbourg la semaine dernière, pour une somme annoncée à 3,5 ME dans la presse russe. De quoi rajouter 1,75 ME dans les caisses de l’ASSE ?

Et bien non, car Samara a annoncé avoir vendu le joueur pour 500.000 euros, se préparant donc à renvoyer 250.000 euros dans le Forez. Bien évidemment, les dirigeants stéphanois contestent cette version et pourraient porter l’affaire devant la FIFA. Car il n’est pas impossible que les deux clubs russes se soient entendus pour limiter à fond l’indemnité de transfert, diluant le reste dans des accords, commissions, primes qui ne rentrent pas dans le strict cadre du transfert.