TFC : Sadran tire à boulet rouge sur Edouard et le renvoie au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1, TFC.

Olivier Sadran n'est pas du genre à tergiverser et ce lundi, le président du TFC a annoncé que la carrière toulousaine d'Odsonne Edouard, l'attaquant prêté par le PSG, était terminée. En effet, réagissant à un récent fait-divers reproché à ce jeune joueur de 19 ans, à savoir qu'il aurait tiré avec un pistolet à air comprimé sur un passant, le patron du club de Toulouse a indiqué qu'il renvoyait immédiatement Odsonne Edouard à Paris. Mathieu Cafaro, jeune joueur du TFC lui aussi impliqué dans ce dossier, est également viré.

Et sur RMC, Olivier Sadran a facilement justifié sa décision. « Ce qu’a fait Odsonne est inadmissible et c’est un scandale. D’un, il ne jouera plus et de deux, il repart à Paris. Il était avec un autre joueur qui lui aussi va être licencié, c’est inqualifiable, a prévenu Olivier Sadran, qui estime que les jeunes footballeurs devraient être incités par les clubs à faire des études les plus longues possibles pour avoir un minimum de réflexion sur les choses de la vie. Il faut aller à l’école longtemps, il faut aller jusqu’au BAC quel que soit son niveau de sport et ça vous donne après une réflexion sans doute de meilleure qualité pour appréhender des moments qui ne sont pas faciles, être jeune célèbre et avoir des moyens financiers ça peut paraître quelque chose d’idyllique, c’est sans doute quelque chose d’assez compliqué. » Odsonne Edouard et Mathieu Cafaro seront prochainement jugés pour cette histoire qui remonte au mois de février dernier.