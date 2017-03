PSG : Verratti et Matuidi en boite avant le Barça, et ce n'est pas un hasard

Dans : PSG, Ligue 1.

Voilà une information qui ne va pas plaider la cause de certains joueurs parisiens déjà en-dessous de tout ce mercredi à Barcelone, et qui n’ont pas connu une préparation idéale.

En effet, quelques heures avant le départ du groupe pour la cité catalane mardi, au moins deux joueurs parisiens se sont retrouvés en boite de nuit affirme la chaine télé de L’Equipe. Il s’agissait d’une soirée organisée à L’Arc Paris par la chanteuse Rihanna, et où Marco Verratti et Blaise Matuidi étaient au rendez-vous, en compagnie de plusieurs autres joueurs ou anciens sportifs, comme Didier Droba ou Jérôme Boateng. La soirée s’est terminée sous les coups de 03h00 du matin pour les deux joueurs, qui ont ensuite pu se reposer une poignée d’heures avant de prendre la direction de l’aéroport à la veille du match face à Barcelone annonce la chaine sportive.

Impossible de refaire le monde et de savoir si les deux milieux de terrain auraient été plus performants avec des bonnes nuits de sommeil avant ce choc. Mais toujours est-il que, comme le confie Libération, la tendance de l’Italien à enchainer les sorties nocturnes préoccupe la direction parisienne, qui ne parvient déjà pas à imposer des règles strictes. Les mises au vert sont extrêmement rares, ce qui satisfait totalement les joueurs, qui n’hésitent pas à profiter de la bonté de Nasser Al-Khelaïfi pour obtenir gain de cause, affirme de son côté SFR Sport. Même les négociations de contrat prennent une tournure dérangeante pour Patrick Kluivert, quand Edinson Cavani refuse de signer sa prolongation au motif que des amendes sont fixées dans son contrat en cas de retard avéré, notamment lors de ses retours de sélection. Au dirigeant qatari, si prompt à défendre « l’institution », de peut-être discipliner un effectif qui prend un peu trop ses aises.