PSG : Un latéral de L1 à 25 ME pour remplacer Maxwell ?

Dans : PSG, Mercato, OGCN.

Après avoir prolongé son bail l’été dernier, Maxwell s’oriente doucement mais surement vers la fin de son parcours à Paris. Si l’idée de prolonger une nouvelle fois avait été évoquée au début de l’année, tout le monde s’accorderait à dire que ce ne serait pas bénéfique. Le Brésilien a perdu sa place de titulaire au profit de Layvin Kurzawa, et ses apparitions se font moins tranchantes quand il est sollicité. Il pourrait donc s’envoler vers le Brésil pour y terminer sa carrière. Pour le remplacer, de nombreux noms ont déjà été évoqués, et notamment Ricardo Rodriguez en provenance de Wolfsburg. Mais selon Goal !, la relève pourrait se nommer Dalbert, qui brille avec l’OGC Nice cette saison.

Le latéral arrivé du Vitoria Guimaraes enchaine les matchs avec une régularité qui a visiblement bluffé les recruteurs parisiens, conscient qu’à 23 ans, Dalbert pouvait encore franchir un cap en signant à Paris. Toutefois, un tel transfert ne sera pas donné, loin de là, puisque le PSG devrait débourser les 25 ME de sa clause libératoire. Il y a moins d’un an de cela, Nice avait fait venir le Brésilien pour la somme de 2 ME, ce qui, sans atteindre forcément la clause libératoire, laisse apercevoir une énorme plus-value pour le Gym en cas de départ de son latéral gauche.