PSG : Un échange Krychowiak-Joao Mario en tractations ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Il n’y a pas que Serge Aurier qui pourrait zapper la tournée américaine du PSG la semaine prochaine. En effet, Grzegorz Krychowiak, qui ambitionne toujours de s’imposer à Paris malgré une fin de saison dernière avec la réserve, pourrait être libéré de cette « obligation », afin d’étudier lui aussi la possibilité d’un transfert. Le Polonais n’y est, encore une fois, pas favorable, mais il pourrait être poussé vers l’Inter Milan par sa direction.

En effet, Antero Henrique a clairement un faible pour Joao Mario, qui n’a pas confirmé les promesses vues à l’Euro sous le maillot du club lombard, et espère officiellement se battre pour une place de titulaire avec l’Inter. Mais selon Tuttosport, les deux clubs pourraient se rapprocher en vue d’un échange entre le Portugais et le Polonais. Le coup semble faisable, mais paraît tout de même compliqué à mettre en place au sujet de deux joueurs qui ont affirmé récemment leur volonté de s’imposer coûte que coûte dans leur club respectif. Toutefois, l'ancien joueur du FC Séville a été zappé de la tournée américaine du club de la capitale, et il a certainement compris que ce serait difficile pour lui d'aller chercher du temps de jeu au PSG cette saison.