PSG : Un agent fait la morale aux dirigeants sur leur stratégie

Dans : PSG, Ligue 1.

Agent de Thiago Motta, Alessandro Canovi ne cesse de répéter que son poulain est heureux à Paris, et qu’il décidera sereinement de son avenir en fin de saison. Mais c’est au sujet d’un autre de ses joueurs que l’agent n’est pas du tout satisfait du comportement des dirigeants parisiens. En effet, l’hiver dernier, le prêt en Italie de Lorenzo Callegari est tombé à l’eau par la volonté du PSG. Et selon Canovi, il s’agit là d’une grosse erreur en ce qui concerne la gestion des jeunes joueurs à Paris.

« J’ai une relation fantastique avec le PSG. Mais je ne suis pas content pour Callegari de sa relation avec le club. Le PSG a fait une erreur parce qu’il avait besoin de jouer. Il avait un club qui voulait investir sur lui (Genoa, ndlr). C’était la meilleure solution pour moi. Je suis convaincu que le joueur doit aller ailleurs pour jouer. Le club doit croire dans ce joueur. A part Rabiot, quel est le résultat pour les jeunes ? Selon moi, le PSG n’a pas été bon et pas qu’avec Lorenzo. Je ne veux pas entrer dans la polémique. Mais le PSG doit commencer à avoir une stratégie pour protéger ses jeunes joueurs. Le PSG a de la passion pour avoir des grands joueurs. Sur les jeunes, le club doit transmettre cette passion de devenir un joueur du PSG. Si on donne des messages différents, ça ne donne pas envie. Ce n’est pas contre Emery. Il a 25/28 joueurs à sa disposition. C’est plus un problème de stratégie », a déploré l’agent de joueurs sur RMC. Si le PSG a souvent été montré du doigt pour la faible utilisation de ses joueurs, parfois partis précipitamment à l’étranger, cette saison, avec Rabiot, Kimpembe et Nkunku, l’intégration des meilleurs éléments du centre de formation se passe pourtant en douceur.