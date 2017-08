PSG : Très loin de l'OL, Krychowiak fonce vers Leicester

Dans : PSG, Mercato, OL, Premier League.

Totalement barré au Paris Saint-Germain, Grzegorz Krychowiak n’est vraiment pas encombrant puisqu’il accepte régulièrement d’être laissé en tribunes ou sur le banc de touche. Son salaire l’est en revanche beaucoup plus, sans parler du montant de son transfert l’été dernier qui pèse sur les finances du club. La première porte de sortie sera la bienvenue et elle se présente désormais à trois jours de la fin du marché des transferts.

En effet, Leicester se prépare à craquer en vendant Danny Drinkwater pour un montant colossal à Chelsea et son remplaçant sera le milieu de terrain polonais affirme SFR Sport. Le club anglais a les moyens de faire une offre convenable au PSG, qui ne sera pas trop regardant non plus pour un joueur qui ne fait plus partie des plans. Tout le monde pourrait donc y trouver son compte, sur que l’ancien rémois et sévillan, également suivi par Jean-Michel Aulas dans l’idée de renforcer l’Olympique Lyonnais, apprécierait surtout le défi d’aller jouer en Premier League.