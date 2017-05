PSG : Thiago Motta directeur sportif au mercato, c'est convaincant

Dans : PSG, Mercato.

Bientôt en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Thiago Motta (34 ans) n’écarte pas la possibilité de prolonger pour une saison supplémentaire.

Malgré l’échec en Ligue des Champions, et probablement en championnat, le milieu de terrain continue de penser que le club francilien est destiné à atteindre les sommets européens. Tel un directeur sportif, l’international italien s’est donc adressé aux possibles futures recrues. « Le PSG, on est d'accord, ce n'est pas le premier club en Europe, mais c'est le club le plus ambitieux qui existe en Europe, a certifié Motta dans un entretien accordé à beIN Sports. Je pense que c'est l'essence pour arriver et je suis certain qu'un jour le PSG sera le club le plus important en Europe. »

« L'exemple, ce sont les joueurs qui ont prolongé leur contrat, a-t-il cité, en référence à Edinson Cavani ou Marco Verratti. L'exemple, c'est le centre de formation. L'exemple, c'est la création du nouveau centre sportif du PSG. C'est un projet magnifique, on a regardé en vidéo et cela donne envie de participer à ce projet. Cela va donner encore une plus grande dimension au club pour les joueurs qui sont aujourd'hui ailleurs et qui je pense ont déjà l'envie de jouer dans une équipe comme celle du PSG. » Prolongation ou pas, la reconversion de Motta est déjà trouvée.